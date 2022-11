Für Anleger stehen heute zwei Konjunkturtermine und der China-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Fokus. Zudem veröffentlichen weitere Unternehmen neue Quartalszahlen.

Düsseldorf Die Erholungstour am deutschen Aktienmarkt ist vorbei: Nach einer einwöchigen Gewinnserie schloss der Dax am Donnerstag am zweiten Tag infolge im Minus und sank um ein Prozent auf 13.130 Punkte. Vorbörslich notiert der Dax am Freitagmorgen allerdings wieder leicht im Plus.

Am Freitag steht ein umstrittener Staatsbesuch auf der Agenda: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft als erster Regierungschef eines G7-Staates seit dem Beginn der Corona-Pandemie in China ein. Mit ihm reist eine Delegation deutscher Unternehmensvertreter in die Volksrepublik, deren Wirtschaft weiter unter den strikten Corona-Maßnahmen leidet.

Bei den Konjunkturterminen sind für Anlegerinnen und Anleger angesichts möglicher weiterer Zinsschritte der US-Notenbank Fed die neusten Zahlen zum US-Arbeitsmarkt interessant. Zudem veröffentlicht das europäische Statistikamt Eurostat die aktuellen Daten zu den Erzeugerpreisen.

Darüber hinaus geben mehrere Unternehmen, darunter der Wohnungskonzern Vonovia und das Medienunternehmen Bertelsmann, ihre Zahlen für das dritte Quartal bekannt.

1 – Handel in den USA

