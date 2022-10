Hält sich der Dax oberhalb der wichtigen 12.000-Punkte-Marke? Anleger blicken heute auf neue Daten zu den Erzeugerpreisen und auf die Lage der Credit Suisse.

Düsseldorf Der Dax ist am Tag der deutschen Einheit gut in die Handelswoche gestartet. Der Leitindex ist 0,8 Prozent im Plus bei 12.209 Punkten auf dem Frankfurter Börsenhandel gegangen. Auch der Dow Jones schloss am Montag 2,7 Prozent höher auf 29.490 Punkten. Der S&P 500 rückte um 2,6 Prozent auf 3678 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 10.815 Stellen.

Vorbörslich steht der Dax im Plus, auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte das Börsenbarometer 1,4 Prozent und damit 170 Punkte über dem Vortag. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge würde er am Dienstag höher starten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen