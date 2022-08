Börse am 5. August Ein brisantes Treffen und eine bedeutende Zahl: Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Nach einer Fülle von Firmenbilanzen steht am Freitag eher die Konjunkturseite im Fokus. So könnte der Dax die positive Woche erfolgreich abschließen.

Düsseldorf Nach dem stärksten Börsenmonat Juli seit 2016 bewegt sich der deutsche Leitindex in der ersten Handelswoche im August langsam vorwärts. Am Donnerstag schloss das Börsenbarometer erneut leicht im Plus bei 13.663 Punkten.

Die Vorzeichen stehen gut, dass der Dax die Woche positiv abschließen kann. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Leitindex am Freitagvormittag leicht im Plus.

Nach vielen Firmenbilanzen in den vergangenen Handelstagen steht an diesem Freitag die Konjunkturseite im Fokus. Am Morgen kommen Daten zur Industrieproduktion in Deutschland im Monat Juni. Industrie, Bau und Energieversorger hatten zuletzt mit Problemen zu kämpfen.

Am Nachmittag folgen wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA. Diese zeigen, wie sich der Jobmarkt im Juli entwickelt hat und könnten andeuten, wie die Notenbank Fed ihre künftige Zinspolitik gestalten könnte. Ein starker Arbeitsmarkt spricht tendenziell dafür, geplante Zinserhöhungen zu vollziehen.

