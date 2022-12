Nach der wochenlangen Börsenrally halten sich Anleger zurzeit stärker zurück. Am Montag bietet ihnen eine Reihe wichtiger Konjunkturindikatoren neue Orientierung.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat sich zuletzt etwas beruhigt. In den vergangenen beiden Dax-Handelswochen lag das tägliche Handelsvolumen unter dem Durchschnitt der Wochen und Monate zuvor, ebenso die Handelsspanne, also der Abstand zwischen dem höchsten und tiefsten Stand eines Tages.

Nicht nur deshalb steht eine spannende Börsenwoche bevor. In diese dürfte der deutsche Leitindex am Montagmorgen etwa auf Höhe des Freitags-Schlusskurses von 14.529 Punkten starten, wie vorbörsliche Daten zeigen.

Der Blick richtet sich am Montag auf einige Konjunkturindikatoren in Deutschland, Europa, den USA und Asien. Diese könnten die Kurse in die eine oder andere Richtung bewegen. Unternehmensseitig steht planmäßig lediglich die Überprüfung der Dax-Familie auf der Agenda. Veränderungen gibt die Deutsche Börse am späten Abend bekannt.

1 – Handel in den USA

