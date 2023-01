Der Dax ist mit einem deutlichen Plus ins neue Jahr gestartet. Fraglich ist, ob die Euphorie anhält oder erneut Konjunkturängste aufkommen – etwa durch Wirtschaftsdaten aus China.

Düsseldorf Neues Jahr, neues Glück, mögen sich die Anleger in den ersten Handelstagen 2023 gedacht haben. Jedenfalls ließen sie mit ihren Käufen den Deutschen Aktienindex (Dax) kräftig steigen. Allein am Mittwoch legte der Leitindex um mehr als 300 Punkte oder 2,2 Prozent auf 14.491 Zähler zu. Hält die Kauflust an?

Am Donnerstagmorgen notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich im Minus bei 14.467 Punkten.

An den grundlegenden Risikofaktoren hat sich nichts geändert: Krieg in der Ukraine, Corona-Welle in China sowie eine hohe, wenn auch leicht abnehmende Inflation in den USA und der Euro-Zone.

Die US-Notenbank Fed signalisiert zwar nach einer Serie aggressiver Zinsschritte im Kampf gegen die Teuerung für 2023 ein langsameres Tempo bei der Straffung ihrer Geldpolitik. Allerdings interpretierten die Investoren an der Wall Street dieses Signal nicht vorbehaltlos positiv. Die Hoffnung auf Zinssenkungen im laufenden Jahr sahen sie nicht bestätigt – was wiederum Stimmung und Kurse drückte.

