Börse am 5. Juli Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Vor dem deutschen Leitindex liegt ein impulsarmer Handelstag. Auch kleinere Konjunkturdaten könnten deswegen heute Beachtung finden. Vorbörslich liegt der Dax im Plus.

Düsseldorf Der Dax hat einen impulsarmen Handelstag vor sich. Nachdem sich am Montag kurz eine Erholung abzeichnete, schloss der deutsche Leitindex wieder im Minus. Zum Wochenauftakt ging er 0,3 Prozent tiefer bei 12.773 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. An den Märkten herrschen Rezessionsangst und Ausverkaufsstimmung.

Im vorbörslichen Handel am frühen Dienstmorgen stehen die Zeichen dagegen wieder auf Erholungskurs. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der Dax 0,9 Prozent im Plus bei 12.887 Punkten. Kann der deutsche Leitindex dieses Plus auch über den Handelstag halten?

Im Fokus auf der Unterseite steht das neue Drei-Monats-Tief mit 12.618 Zählern. Sollte der deutsche Leitindex unter diese Marke fallen, drohen weitere deutliche Verluste. Darunter wäre das bisherige Jahrestief mit 12.438 Zählern die nächste Anlaufstelle. Nach Meinung von Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, liegt die Hoffnung der Bullen, „nun auf dem Unterstützungsniveau, das grob gesagt von knapp 12.300 bis gut 12.400 Punkte reicht“.

