Börse am 5. Mai Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Es stehen für den Handel bedeutende Unternehmensberichte im Kalender. Konjunkturell bleiben die Auswirkungen des Ukrainekriegs ein wichtiges Thema.

Düsseldorf Am Donnerstag können sich die Börsen endlich von der Unsicherheit rund um die US-Notenbank lösen. Die Fed kündigte am Mittwochabend die größte Leitzinserhöhung seit zwei Jahrzehnten an. Die US-Börsen reagierten mit deutlichen Zugewinnen, obwohl die Entwicklung bereits eingepreist war. Womöglich kann der Dax im positiven Umfeld wieder die zahlreichen Unternehmenszahlen in den Fokus nehmen.

Der deutsche Leitindex ging am Mittwoch 0,5 Prozent schwächer bei 13.971 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Anleger hatten vor dem Zinsentscheid erwartet vorsichtig agiert. Vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Plattformen bei 14.269 Punkten und damit klar im Plus. Japans Börsen haben wegen eines Feiertags erneut geschlossen.

