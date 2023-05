Seit dem neuen Jahreshoch zu Beginn der Woche hat der Dax fast 280 Punkte verloren. Zuletzt konnte das Börsenbarometer von der Zinsentscheidung der EZB profitieren.

Frankfurt, Düsseldorf Eine turbulente Woche neigt sich dem Ende zu: Inflationszahlen, Zinsentscheidungen und die Angst vor einer fortlaufenden Bankenkrise beschäftigten die Anleger in den vergangenen Tagen. Am gestrigen Donnerstag stand zuletzt die Zinsentscheidung der EZB im Fokus. Die Währungshüter verkündeten eine erneute Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Experten hatten mit einem Zinsschritt in dieser Höhe gerechnet.

Der Dax rutschte vor der Zinsentscheidung der EZB deutlich ab, konnte sich nach der Verkündung aber wieder etwas erholen. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 0,5 Prozent bei 15.734 Punkten zu Buche. Am heutigen Freitag notiert der Leitindex vorbörslich auf außerbörslichen Plattformen bei 15.799 Punkten und damit im Plus.

Heute blicken Anleger auf den Bericht zum US-Arbeitsmarkt. Zudem legen diverse Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter auch der zuletzt angeschlagene Sportartikelhersteller Adidas. Nach US-Börsenschluss legte bereits der Techkonzern Apple Zahlen vor. Das US-Unternehmen profitierte im Quartal von überraschend guten Verkäufen des iPhone.

