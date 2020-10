Börse am 5. Oktober Acht Dinge, die für Anleger heute wichtig sind

Wird Donald Trump das Krankenhaus verlassen? Diese Frage wird die Anleger heute beschäftigen. Doch ein Blick in die USA ist noch aus anderen Gründen ratsam.

Düsseldorf Am Montag dürfte die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten die Anleger weiter beschäftigen. Schon am Freitag hatte Donald Trumps Corona-Infektion das Geschehen an den Märkten bestimmt. Der Dax konnte einen Teil seiner anfänglichen Verluste wieder ausgleichen, er schloss letztlich 0,33 Prozent tiefer bei 12.689 Punkten. Die Nachricht drückte auch die Kurse an der Wall Street, wo zusätzlich schlechte Arbeitsmarktdaten auf die Stimmung drückten.

Die Entwicklung vom Wochenende dürften bei den Börsianern indes nicht für einen Stimmungswechsel sorgen. Zwar könnte der US-Präsident bereits am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden, was als positives Zeichen gedeutet werden kann. Doch das Weiße Haus und Trumps Umfeld haben am Wochenende widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand gemacht, was zur Unsicherheit beigetragen hat.

Der Blick in die USA richtet sich jedoch nicht nur gen Weißes Haus. Das ISM-Institut veröffentlicht seinen Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe, der wie andere ähnlich gelagerte Indizes als früher Konjunkturindikator gilt. In Europa treffen sich die Chefs der Eurogruppe zur Videokonferenz, um über die wirtschaftliche Erholung in der Corona-Pandemie zu sprechen, während Bundeswirtschaftsminister Altmaier beim Tag der Industrie sprechen wird.

Im frühen Handel notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen knapp 0,7 Prozent im Plus.

1 – Handel in den USA

Unter Druck gerieten am Freitag insbesondere die als sehr konjunktursensibel geltenden Technologiewerte. Börsianer verwiesen als Belastung auf die Corona-Infektion von Präsident Donald Trump. Zudem belegte der Arbeitsmarktbericht für September einen überraschend geringen Stellenzuwachs, was zusätzlich auf die Stimmung drückte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich überwiegend in der Verlustzone und stand am Ende 0,48 Prozent tiefer bei 27 682,81 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit gleichwohl ein Plus von 1,87 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,96 Prozent auf 3348,42 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,83 Prozent auf 11.255,69 Zähler ab. Die zuletzt gesehene enorme Outperformance der Tech-Aktien, die zu den sogenannten Wachstumswerten und auch zu den sogenannten Momentumwerten (also Aktien mit zuletzt hoher Kursdynamik) zählen, habe bei vielen Anlegern Begehrlichkeiten geweckt, schrieben die Experten der Quirin Privatbank. Ihrer Meinung nach bleiben Technologieaktien zwar grundsätzlich aussichtsreich, andererseits hätten sie aber bereits viel Positives in den aktuellen Kursen vorweggenommen.

2 – Handel in Asien

Aussichten auf eine baldige Entlassung des Corona-infizierten US-Präsidenten Donald Trump aus dem Krankenhaus haben den asiatischen Aktienmärkten Aufschwung verliehen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 23.334 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1636 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte zunächst zu und fiel im Handelsverlauf um 0,4 Prozent.

Trump wurde am Freitag nach Bekanntgabe eines positiven Corona-Tests zur Behandlung ins Militärkrankenhaus Walter Reed geflogen. Da er gut auf die Behandlung anspreche, könne er wahrscheinlich noch am Montag ins Weiße Haus zurückkehren, teilten die behandelten Ärzte mit.

„Aktien und andere risikobehaftete Händler sollten gut unterstützt werden, indem Bedenken hinsichtlich der Gesundheit von Trump ausgeräumt werden“, sagte Junichi Ishikawa, Senior Stratege bei IG Securities in Tokio.

3 – Weitere Entwicklung von Donald Trumps Corona-Infektion

US-Präsident Donald Trump erholt sich seinen Ärzten zufolge von seiner Coronavirus-Erkrankung zunehmend und könnte schon am Montag wieder von der Militärklinik ins Weiße Haus zurückkehren. „Dem Patienten geht es zunehmend besser. Es ist seit Freitagmorgen ohne Fieber“, sagte Trumps Arzt Sean Dooley am Sonntag vor Reportern im Militärkrankenhaus Walter Reed, in das der Präsident am Freitag gebracht worden war.

Zwei Tage nach seiner Einlieferung in die Klinik hat Trump mit einem kurzen Ausflug massive Kritik auf sich gezogen. Am Sonntagabend ließ er sich in einem gepanzerten Geländewagen überraschend an Anhängern vorbeifahren, die sich vor dem Militärkrankenhaus in Bethesda versammelt hatten. Ein Mediziner an der Klinik warf dem ansteckenden Präsidenten Verantwortungslosigkeit vor. Das Weiße Haus verteidigte Trumps Aktion mit dem Argument, dass sie vom medizinischen Team als sicher eingestuft worden sei.

Trump steht unter Druck: Die Präsidentschaftswahl, bei der er erneut antritt, ist in knapp einem Monat und in Umfragen ist Trump zuletzt noch deutlicher hinter seinem Rivalen Joe Biden zurückgefallen. Die Nachricht von der Infektion des US-Präsidenten hatte die Stimmung an den Börsen am Freitag deutlich gedrückt.

4 – Tagung der Eurogruppe

Die Eurogruppe befasst sich am Montag mit der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie. Bei einer Video-Konferenz (15.00 Uhr) beraten die Finanzminister über die wirtschaftlichen Schwerpunkte für die nächsten Monate. Darüber hinaus wollen die Minister der 19 Staaten des Währungsgebiets über eine Personalie reden: die Nachfolge des Luxemburgers Yves Mersch, der im Dezember aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ausscheidet.

Die Niederlande haben für den Posten den Zentralbanker Frank Elderson nominiert, Slowenien schickt Bostjan Jazbec ins Rennen, derzeit Direktor beim Einheitlichen Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board). Die Eurogruppe will versuchen, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Die letzte Entscheidung liegt aber bei den EU-Staats- und Regierungschefs.

Themen der Eurogruppe sind zudem der nächste Zwischenbericht zur Entwicklung in Griechenland und die Stärke des Euro. Die Konferenz sollte eigentlich physisch in Luxemburg stattfinden, doch wegen der Corona-Pandemie sehen sich die Minister nur per Video.

5 – Studie zum Einzelhandel

In der Coronakrise hat der Onlinehandel massiv vom geänderten Verbraucherverhalten profitiert. Nach Zahlen des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland hat er im dritten Quartal um mehr als 13 Prozent zugelegt. Eine Langzeitstudie für die Jahre 1999 bis 2020, die das Statistische Bundesamt an diesem Montag vorlegt, dürfte aber zeigen, dass sich die Verschiebung schon lange angebahnt hat. Größter Verlierer dabei sind Kaufhäuser wie Karstadt und Kaufhof.

6 – ISM-Institut veröffentlicht Einkaufmanagerindex

Das ISM-Institut – die nationale Vereinigung der US-Einkaufsmanager – veröffentlicht seinen Index über die nationale Stimmung im Dienstleistungsgewerbe im September. Ökonomen rechnen mit einem leichten Rückgang, nachdem zuletzt schon der ISM-Index für die Industrie unter den Erwartungen lag. Die Einkaufsmanagerindizes sind wichtige konjunkturelle Frühindikatoren und bewegen oft die Märkte.

7 – Altmaier beim Tag der Industrie

Vor dem Hintergrund der Coronakrise soll Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag (16.20 Uhr) beim Tag der Industrie sprechen. An der Konferenz sollen unter anderen auch Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sowie der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, teilnehmen. Am Dienstag wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Veranstaltung findet als Mischung zwischen Vor-Ort-Programm mit begrenzter Teilnehmerzahl in Berlin, das zugleich live gestreamt wird, und Online-Formaten statt.

Die Konferenz des Bundesverband der Deutschen Industrie will ein Jahr vor der Bundestagswahl die aktuellen und künftige Herausforderungen in den Blick nehmen - etwa den Klimaschutz und die Digitalisierung. Die Industrie ist von der Coronakrise schwer getroffen worden, vor allem der Export schwächelt.

8 – K+S könnte US-Tochter für Milliardensummer verkaufen

Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S ist bei dem geplanten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts offenbar kurz vor dem Ziel. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll US-Tochter Morton Salt für rund drei Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,6 Milliarden Euro an die Kissner Group gehen.

Die Transaktion könnte bereits in dieser Woche besiegelt und bekanntgegeben werden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Sprecher von K+S wollte dem Bericht zufolge die Informationen nicht kommentieren. Bei Kissner sei zunächst niemand zu erreichen gewesen.

K+S hatte Morton Salt für rund 1,7 Milliarden Dollar gekauft und im März angekündigt, die Sparte wegen des hohen Schuldenbergs verkaufen zu wollen.

Termine Konjunktur am 5. Oktober

08.00 Uhr Deutschland: Destatis: Onlinehandel, stationärer Handel und Kaufhäuser: Umsätze (Jahre 1999-2020) und Nutzerverhalten (Jahre 2006-2019)

09.45 Uhr Italien: PMI Dienstleistungen 09/20

09:50 Uhr Frankreich: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

09.55 Uhr Deutschland: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

10.00 Uhr Deutschland: VDMA Auftragseingang 08/20

10.00 Uhr Europa: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

10.30 Uhr Europa: Sentix-Investorenvertrauen 10/20

10:30 Uhr Großbritannien: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

11.00 Uhr Europa: Einzelhandelsumsatz 08/20

15.00 Uhr Europa: Tagung der Euro-Gruppe. Die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets tagen unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden Paschal Donahoe.

15.55 Uhr USA: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

16.00 Uhr USA: ISM-Index Dienstleistungen 09/20

Deutschland: Kfz-Neuzulassungen VDA / VdIK / KBA für September 2020

Europa: Informelle Tagung der EU-Energieminister (bis 06.10.)

Sonstige Termine am 5. Oktober

Deutschland: Bundeskanzlerin Merkel beim Tag der Industrie des Bundesverbandes der Industrie

10.20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit BDI-Präsident Dieter Kempf daneben u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Chef Markus Söder und Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock

Hinweis: In der Schweiz ist die Börse aufgrund eines Feiertags geschlossen

Mit Agenturmaterial.