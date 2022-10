Setzt der Dax seine Erholung fort? Das Ölkartell Opec plus berät heute über seine Förderstrategie. Anleger erwarten zudem die jüngsten Exportdaten für Deutschland.

Düsseldorf Die entscheidende Frage am deutschen Aktienmarkt lautet an diesem Mittwoch: Wird der Dax seine Erholungsrally fortsetzen? Vor Handelsbeginn notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Am Dienstag legte die Frankfurter Benchmark den dritten Handelstag in Folge zu und ging mit 3,8 Prozent im Plus bei 12.670 Punkten aus dem Handel. Seit seinem Jahrestief am vergangenen Mittwoch hat der Dax damit mehr als 750 Zähler zugelegt.

Analysten führen die Erholung auf schwindende Zinsängste der Investoren zurück: Die australische Notenbank hob den Leitzins am Dienstag nur um 0,25 Prozentpunkte statt der erwarteten 50 Basispunkte an. Die Währungshüter sind damit die zweiten in der Woche, die leicht von ihrer restriktiven Geldpolitik abrücken.

