Börse am 6. Mai Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Zinserhöhung der Fed hat den US-Aktienmarkt zum Absturz gebracht. Die asiatischen Börsen zeigten sich davon unbeeindruckt – auch der Dax reagiert vorbörslich kaum.

Düsseldorf Trotz des massiven Kursrutsches an der Wall Street deutet sich im Dax vor dem Handelsstart in Frankfurt zunächst kein weiterer Absturz an. Vorbörslich liegt der deutsche Leitindex 0,1 Prozent im Minus bei 13.877 Punkten. Allerdings hatte er bereits am Donnerstag auf die panikartigen Verkäufe an den US-Börsen reagiert: Nach einem Tageshoch von 14.315 Punkten zum Handelsauftakt schloss der Dax letztlich 0,5 Prozent schwächer bei 13.903 Punkten.

Die Unruhe infolge der Fed-Zinserhöhung hatte die New Yorker Indizes massiv in die Verlustzone gedrückt: Der Dow Jones Index sowie der S&P 500 gaben am Donnerstag jeweils um mehr als drei Prozent nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor bis Handelsschluss in New York sogar 5,1 Prozent.

Die asiatischen Börsen zeigen sich unbeeindruckt vom Börsengeschehen in den USA. Die Indizes Nikkei und Topix liegen leicht im Plus.

