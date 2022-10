Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungsversuch wegen neuer Zinssorgen zuletzt beendet. Anleger blicken heute auf neue Daten zum US-Jobmarkt.

Düsseldorf Der kurze Aufwärtstrend des deutschen Aktienmarktes hat zuletzt ein Ende gefunden: Nachdem der Dax drei Handelstage in Folge deutlich zugelegt hatte, beendete er den Handel am Mittwoch 1,2 Prozent im Minus bei 12.517 Punkten. Am Donnerstagmorgen notiert die Frankfurter Benchmark auf außerbörslichen Handelsplattformen vor Handelsbeginn 1,3 Prozent höher.

Nachdem sowohl die australische als auch die britische Notenbank ihren geldpolitischen Kurs Anfang der Woche etwas gelockert hatten, hofften die Anleger zunächst, andere Währungshüter würden nachziehen. Doch neue Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zum US-Jobmarkt schürten bei den Anlegern am Mittwoch neue Ängste.

Demnach schuf die Privatwirtschaft mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Sorge der Investoren: Die Notenbank werten den robusten Arbeitsmarkt als Zeichen, die Zinsen wegen der hohen Inflation weiter stark anheben zu können. Anleger befürchten auch deshalb aber eine Rezession.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen