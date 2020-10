Börse am 6. Oktober Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Aussicht auf neue Hilfen für die US-Wirtschaft sorgt am Aktienmarkt für gute Stimmung. In Deutschland steht heute die Daimler-Aktie im Fokus.

Düsseldorf Die Corona-Pandemie beschäftigt die Anleger am Aktienmarkt einmal mehr, und das gleich in mehrfacher Hinsicht: Zum einen bestimmt die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten weiter die Schlagzeilen. Donald Trump hat am frühen Montagabend (Ortszeit) das Walter-Reed-Militärkrankenhaus verlassen und ist ins Weiße Haus zurückgekehrt. Zudem hoffen Anleger in den USA angesichts der Pandemie auf neue Hilfsmaßnahmen für die kriselnde Wirtschaft.

Am Montag hatten Anzeichen für eine schnelle Genesung des Präsidenten die Anleger zuversichtlich gestimmt. Der deutsche Leitindex Dax legte um rund ein Prozent auf 12.828 Punkte zu, auch der Euro Stoxx50 gewann um etwa ein Prozent auf 3222 Punkte. In den USA griffen die Anleger nach den Kursverlusten zum Wochenschluss ebenfalls wieder zu – vor allem Finanzwerte waren dabei gefragt.

„Für die Börse hat die Nachricht um die Erkrankung des US-Präsidenten zumindest auch eine gute Seite. Schließlich könnte sich die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Absegnung der Konjunkturstützen erhöht haben“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Dass es sich dabei um mehr als eine vage Hoffnung handelt, zeigen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern. So hatte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zuletzt von Fortschritten bei den Verhandlungen gesprochen. Am Montag hatte sich Pelosi in einem einstündigen Telefonat mit Finanzminister Steven Mnuchin über die Lage ausgetauscht. Medienberichten zufolge ging es dabei um die „Rechtfertigung für verschiedene Zahlen“. Die Diskussion soll am heutigen Dienstag fortgesetzt werden. Präsident Trump hatte am Wochenende beide Seiten aufgefordert, zu einer Einigung zu kommen.

In Deutschland schauen die Anleger auf den „Tag der Industrie“, bei dem sich die Spitzen aus Industrie und Politik treffen. Auch Kanzlerin Angela Merkel wird erwartet.

Der Dax notiert vorbörslich leicht im Plus.

1 – Handel in den USA

Die Aussicht auf weitere Wirtschaftshilfen sowie die Hoffnung auf eine rasche Erholung Trumps hat die Börsen in New York kräftig angeschoben. Der Dow Jones gewann 1,7 Prozent auf 28.149 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,3 Prozent auf 11.332 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,8 Prozent auf 3409 Punkte zu.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag auf ein Zwei-Wochen-Hoch geklettert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23.426 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1643 Punkten. Die Börse in Schanghai blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,2 Prozent.

3 – Neue Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe

Das Statistische Bundesamt berichtet über die Entwicklung der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. Spannend wird sein, wie stark der Auftragseingang im August noch unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahresmonats lag. Nachdem das Minus zum Vorjahresmonat im Juni noch bei 10,6 Prozent gelegen hatte, war es im Juli bereits auf 7,3 Prozent geschrumpft.

Das stärkste Minus verzeichnete die Industrie im April, als das Auftragsvolumen 36,9 Prozent niedriger lag als im Vorjahresmonat. Seit Mai deutet sich eine Erholung an, die sich in einem Wachstum gegenüber dem jeweiligen Vormonat widerspiegelt.

4 – Beratungen der Finanzminister

Am Dienstag beraten die europäischen Finanzminister über die Wirtschaftslage und die Folgen der Corona-Pandemie. Nachdem das letzte Treffen in Berlin stattfand, gibt es nun wieder eine Videokonferenz. Geleitet wird sie von Finanzminister Olaf Scholz, da Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Im Mittelpunkt des Treffens steht der Wiederaufbaufonds, der den europäischen Staaten aus der Krise helfen soll. Der 750 Milliarden Euro schwere Fonds ist grundsätzlich beschlossen, aber Details müssen noch geklärt werden. Die Länder müssen die Pläne in Brüssel vorlegen, was sie mit dem Geld finanzieren wollen.

5 – Angela Merkel beim Tag der Industrie

Der „Tag der Industrie“ bringt Jahr für Jahr die Spitzen von Wirtschaft und Politik zusammen, doch diesmal beschäftigt vor allem um ein Thema die Gäste: die Coronakrise. Wenn um 10.40 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit BDI-Präsident Dieter Kempf diskutiert, geht es um die Frage, welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen in dieser Legislaturperiode noch bevorstehen. Der BDI-Chef wird es sich sicher nicht nehmen lassen, den bisherigen Kurs der Bundesregierung zu bewerten.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, VDA-Präsidentin Hildegard Müller sowie die Parteichefs Christian Lindner (FDP) und Norbert Walter-Borjans (SPD) sind Gäste des Industrie-Tags in Berlin. Die Industrie ist von der Coronakrise schwer getroffen worden, vor allem der Export schwächelt.

6 – Daimler will Investoren überzeugen

Der unter Druck stehende Autobauer Daimler will sich heute ab 13 Uhr näher zu seiner künftigen Ausrichtung äußern. Bei einer per Stream übertragenen Investorenkonferenz mit Vorstandschef Ola Källenius solle die Produktstrategie im Fokus stehen, teilte der Stuttgarter Konzern vorab mit. Daimler plant eine neue Autoklasse, die ein Mix aus SUV und Limousine sein soll: Der SUL.

Ob es auch Details zum geplanten Abbau Tausender Stellen geben wird, blieb unklar. Die Coronakrise sorgt für tiefrote Zahlen bei Daimler und zwingt den Autobauer zur Verschärfung seines ohnehin geplanten Sparkurses. Obendrein beschleunigt die Pandemie in der Branche die Transformation von Verbrenner- zu Elektromotoren.

Im zweiten Quartal fuhr der Konzern rund zwei Milliarden Euro Verlust ein. Vorstandsmitglied Markus Schäfer hatte jüngst gesagt, angesichts der kritischen Lage gehe es jetzt um die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität von Daimler.

Standortübergreifend war zuletzt der Abbau von 10.000 bis 15.000 der weltweit rund 300.000 Stellen kolportiert worden. Medien hatten sogar von bis zu 30.000 Stellen berichtet. Die Zahlen kommentierte der Autobauer bisher nicht - man strebe jedoch möglichst sozialverträgliche Lösungen an, hieß es stets.

Termine Unternehmen am 6. Oktober

09:15 Uhr Deutschland: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 Uhr Deutschland: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

13:00 Uhr Deutschland: Daimler, Investorenkonferenz mit Daimler-Chef Ola Källenius zur Produktstrategie (online)

13:30 Uhr Europa: Beginn Prozess gegen mehrere Angeklagte wegen Bildung eines Buskartells

14:00 Uhr Deutschland: Online-Pk Ingka Group zu Ikea-Geschäftsjahr 2020 (31. August) mit CEO Jesper Brodin

Termine Konjunktur am 6. Oktober

08:00 Uhr Deutschland: Auftragseingang Industrie 08/20

14:00 Uhr USA: IWF und Weltbank Jahrestagung (online) Auftakt-Pk mit IWF-Chefin Georgieva

14:30 Uhr USA: Handelsbilanz 08/20

16:40 Uhr USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede anlässlich NABE-Conference in Chicago

22:30 Uhr USA: API Ölbericht (Woche)

Europa: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

Europa: EU-Ukraine-Gipfel mit EU-Ratschef Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski

Europa: Informelle Tagung der EU-Energieminister (Abschluss),

14:30 Uhr Europa: Pk mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Energiekommissarin Kadri Simson

Sonstige Termine am 6. Oktober

09:00 Uhr Luxemburg: EuGH-Gutachten – gilt Bereitschaftszeit als Arbeitszeit?

Mehr zum Thema:

Hinweis: In China sind die Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen.

Mit Agenturmaterial.