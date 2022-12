Anleger blicken am Mittwoch gespannt auf den Dax, denn es könnte eine Konsolidierung geben. China präsentierte eine negative Handelsbilanz – mit Folgen auch für deutsche Exporteure.

Düsseldorf Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt könnte vor einer Wende stehen. Am Dienstag hat der Dax eine wichtige Marke gerissen, worauf eine größere Konsolidierung folgen könnte.

Das Tagestief am Dienstag lag bei 14.305 Punkten. Die Handelsspanne von circa 250 Punkten, in der der Leitindex sich zuvor bewegt hatte, hat er mit dem Aussetzer nach unten verlassen. Aus technischer Sicht könnte dies ein Anzeichen für einen größeren Rücksetzer sein. Zum Handelsschluss am Dienstag notierte das Börsenbarometer etwa 0,7 Prozent tiefer bei 14.343 Punkten. Am Mittwochmorgen fiel der Dax vorbörslich leicht ab, auf rund 14.326 Punkte.

Am Mittwoch präsentiert der Exportweltmeister China seine Handelsbilanz. Für Anleger wird interessant zu sehen, wie die chinesische Wirtschaft auf die strikte Null-Covid-Politik der Regierung mit zahlreichen Lockdowns und die Immobilienkrise reagiert hat. Das statistische Bundesamt legt am Nachmittag Daten der deutschen Industrieproduktion offen.

1 – Handel in den USA

