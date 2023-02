Am Dienstag legen Teamviewer und Siemens Energy Zahlen vor. Außerdem gibt der Cloud-Anbieter Ionos den Ausgabepreis für seine Aktien bekannt.

Düsseldorf Zum Wochenstart ging es für den deutschen Leitindex abwärts. Der Dax verlor am Montag 0,8 Prozent auf 15.346 Punkte. Am Mittwoch notiert der Dax vorbörslich rund 0,1 Prozent im Plus.

Profi- wie auch Privatanleger erwarten nach dem rasanten Anstieg in den vergangenen vier Monaten wieder fallende Kurse und haben ihren Anteil an Put-Optionen und Hebelprodukten vergrößert. Anleger scheinen nun auch angesichts des Abschusses des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die USA nervös zu sein, in Deutschland ebenso wie in den USA.

Am Dienstag stehen neben den weiteren Entwicklungen rund um den Ballon vor allem Einzelwerte im Fokus. Der Cloud-Anbieter Ionos gibt den Ausgabepreis für seine Aktien bekannt, der IT-Dienstleister Teamviewer veröffentlicht seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Siemens Energy stellt seine endgültigen Zahlen für das erste Quartal vor.

