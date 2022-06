Börse am 7. Juni Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zum Wochenstart hat sich die Stimmung an der Börse ins Positive gewendet. Die Rezessionsängste klingen ab. Kann der deutsche Leitindex seine Feiertags-Gewinne halten?

Düsseldorf Die Ängste vor einem Konjunkturabschwung schwinden – und damit trauen sich auch die Anleger wieder an die Börse. Am Pfingstmontag schloss der deutsche Leitindex mit 1,3 Prozent deutlich im Plus. Zum Handelsschluss lag er bei 14.653 Punkten.

Die Börsianer waren mit der Nachlese der überraschend starken US-Jobdaten vom Freitag beschäftigt. Der robuste Arbeitsmarkt deute auf stabile Einkommen hin und dämpfe damit vorerst die Rezessionsängste, sagte Volkswirt Jonathan Millar von der Barclays Bank. Doch hält sich diese positive Grundstimmung auch über den Wochenstart hinaus?

Der Blick auf vorbörsliche Werte des Börsenbarometers stimmt zumindest positiv. Vor dem Handelsstart notiert der Dax 1,34 Prozent im Plus bei 14.648 Punkten. Mit Blick auf den Terminkalender erwartet den deutschen Aktienmarkt nach dem Pfingstwochenende nur wenige Impulse. Im Fokus dürften neue Konjunkturdaten aus Deutschland stehen, die am Morgen veröffentlicht werden. Darunter sind Zahlen aus dem Dienstleistungssektor.

