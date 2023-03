Der Dax hat seine Rally fortgesetzt und ein neues Jahreshoch erreicht. Ob der Trend auch heute anhält, hängt maßgeblich von Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell ab.

Düsseldorf Fulminant ist der deutsche Leitindex in die neue Handelswoche gestartet: Der Dax stieg am Montag auf ein neues Jahreshoch von 15.677 Zählern. Das bisherige Jahreshoch lag bei 15.658 Zählern. Zwar konnte der Leitindex das Hoch nicht bis zum Handelsschluss behaupten, schloss aber immer noch 0,5 Prozent im Plus bei 15.654 Punkten.

Grund für die gestrigen Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt waren die gestiegenen Terminkontrakte in den USA. Mittlerweile brachte die Rally dem Dax seit Ende September 2022 ein Plus von mehr als 30 Prozent. Auf außerbörslichen Plattformen signalisiert der Dax vorbörslich weiteres Wachstum.

