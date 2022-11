Der Dax ist einfach nicht zu bremsen: Seit Ende September beträgt das Plus in Spitze knapp 1700 Punkte. Bald dürfte eine Vorentscheidung anstehen.

Düsseldorf Fünf Wochen in Folge konnte der Dax zulegen. Allein am vergangenen Freitag kletterte der Leitindex um rund 330 Punkte nach oben und notierte zum Marktschluss bei 13.459 Punkten. Das war ein Plus von 2,5 Prozent zum Vortag.

Geht diese Rally so weiter? Seit Ende September ist die Frankfurter Benchmark in Spitze um knapp 1700 Punkte gestiegen.

Zum Handelsstart in die neue Woche dürfte das Börsenbarometer zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax vorbörslich leicht im Minus.

Sollte der Dax auch am Montag über der Marke von 13.400 Punkten bleiben, sind die Chancen für weitere Kursgewinne in den kommenden Handelstagen groß. Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, definiert der Bereich bei rund 13.400 Zählern „die Grenze zwischen einer klassischen Bärenmarktrally und einem echten charttechnischen Befreiungsschlag in Form eines neuen Aufwärtsimpulses“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen