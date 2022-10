Der Wochenausklang könnte für den Dax nochmal zur Belastungsprobe werden. Im Kalender stehen systemkritische Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA. Vorbörslich sieht es nach Verlusten aus.

Düsseldorf Der Dax bekommt noch eine Chance, zurück in den Aufwärtstrend zu finden. Nach dem kleinen Einbruch vom Mittwoch endete auch der Donnerstag im Minus. Der deutsche Leitindex ging 0,37 Prozent tiefer bei 12.470 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Zum Wochenabschluss stehen Konjunkturimpulse im Fokus.

Aktuell die wichtigste Frage an den Märkten: Was machen die Zinsen? An der Wall Street sorgten Aussagen von US-Notenbankern, die weitere schnelle Zinserhöhungen durchblicken ließen, für Zurückhaltung. Die drei Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq schlossen klar im Minus. Auch die Vorgaben von den asiatischen Märkten sind im noch laufenden Handel negativ. Die Gemengelage führt im frühen Handel für den Dax zu einer klaren Tendenz: Er liegt vorbörslich mehr als 0,3 Prozent im Minus.

