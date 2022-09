Nach der Talfahrt zu Beginn der Woche konnte sich der Dax zuletzt etwas stabilisieren. Welche Ereignisse im Tagesverlauf wichtig werden.

Düsseldorf Nach den deutlichen Verlusten des Vortags konnte sich der Dax am Dienstag stabilisieren: Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12.871 Punkten aus dem Handel, das Tageshoch lag bei 12.928 Zählern. An diesem Mittwochmorgen liegt der Dax vor Handelsstart auf außerbörslichen Handelsplattformen jedoch wieder im Minus.

Es ist möglich, dass es bis zum Donnerstag in dieser Woche keine große Richtungsentscheidung am deutschen Aktienmarkt geben wird. Dann entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über eine Erhöhung der Zinsen im Euro-Raum.

Heute blicken Anleger unter anderem auf die USA, wo die US-Notenbank Fed das Beige Book veröffentlicht, eine Art Konjunkturbericht der regionalen Zentralbanken. China macht seine Handelsbilanz für den August publik. In Deutschland präsentiert das statistische Bundesamt die Zahlen zur Industrieproduktion im Juli.

