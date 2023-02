Am deutschen Aktienmarkt dominiert in dieser Woche die Zurückhaltung. Am Mittwoch sorgt jedoch der erste Börsengang in Europa im Jahr 2023 für Aufsehen.

Düsseldorf Nach dem Sprung über 15.500 Punkte in der Vorwoche nehmen Anleger am deutschen Aktienmarkt nunmehr Gewinne mit. Für den deutschen Leitindex ging es am Dienstag bereits den dritten Tag in Folge abwärts. Der Dax schloss 0,2 Prozent im Minus bei 15.321 Punkten. Am Mittwoch notiert er vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen jedoch im Plus.

Am Morgen steht auch ein wichtiger Termin auf der Agenda: Der Cloud-Anbieter Ionos, Tochter von United Internet, wagt sich an die Frankfurter Wertpapierbörse. Die Papiere werden zu 18,50 Euro ausgegeben. Ein erfolgreicher IPO von Ionos könnte wieder für Bewegung in den europäischen Markt für Börsengänge bringen.

Darüber hinaus stehen vor allem Einzelwerte im Fokus: Der dänische Windturbinenbauer Vestas Wind Systems veröffentlicht seine Jahreszahlen, nach Börsenschluss legen auch die Deutsche Börse und der Entertainment-Riese Disney neue Zahlen vor.

