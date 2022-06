Börse am 8. Juni Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zuletzt hat der Dax eine Verschnaufpause eingelegt. Impulse dürfte er an diesem Mittwoch vor allem aus der internationalen Politik erhalten.

Düsseldorf Die entscheidende Frage am deutschen Aktienmarkt lautet an diesem Mittwoch: Bleibt der Dax im Rallymodus? Am Dienstag legte der Dax zwar eine Verschnaufpause ein und ging 0,7 Prozent tiefer bei 14.556 Punkten aus dem Handel.

Seit dem 9. Mai ist das Frankfurter Börsenbarometer in der Spitze jedoch um mehr als 1300 Zähler gestiegen – was einem Plus von fast zehn Prozent entspricht. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vorbörslich leicht im Plus.

