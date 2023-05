An den Börsen stützten zuletzt starke Quartalszahlen die Kurse. Die Konjunkturerwartungen könnten sich verbessern. Doch der besorgte Blick auf den Leitzins und den angeschlagenen US-Bankensektor bleibt.

Düsseldorf, Frankfurt Der Dax startet mit gutem Vorlauf und gespaltenen Erwartungen in die Handelswoche: Der deutsche Leitindex beendete den Freitagshandel mit einem Plus von 1,4 Prozent bei knapp unter 16.000 Zählern – und erreichte damit die vierte Gewinnwoche in Folge. Grund waren unter anderem starke Zahlen der Dax-Unternehmen, von denen viele die Markterwartungen übertroffen haben.

Ob die Kurse an der Frankfurter Börse ihre Aufwärtsdynamik beibehalten können, hängt nun davon ab, wie klar der Blick auf die Themen Inflation und Zinspolitik – vor allem in den USA und der Euro-Zone – noch wird. Bleibt die Teuerung weiter hoch, könnte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen erneut anheben. Die Bereitschaft dazu hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der vergangenen Woche bereits signalisiert. Vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen am Montag nahezu unverändert.

