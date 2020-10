Börse am 8. Oktober Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax könnte nach dem soliden Handelsschluss am Vortag an diesem Donnerstag weiter im Aufwind sein. Anleger dürften besonders auf die Außenhandelszahlen schauen.

Düsseldorf Am Donnerstagmorgen notiert der Dax im vorbörslichen Handel knapp 0,4 Prozent im Plus, nachdem das vorläufige Aus für die Konjunkturhilfen in den USA am Mittwoch kurzzeitig für einen Dämpfer gesorgt hat. Nach einem zähen Handel hatte der Dax am Vortag bei 12.928 Punkten und damit 0,17 Prozent im Plus geschlossen.

An diesem Handelstag dürften die USA wieder im Fokus der Anleger sein, nachdem zum ersten Mal die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris im Rahmen einer TV-Debatte in Salt Lake City aufeinandergetroffen sind.

In Deutschland dürften Anleger unter anderem gespannt auf die Zahlen zu den Insolvenzanträgen schauen, die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlich werden. Zudem wird es auch Zahlen zum Außenhandel geben, die zeigen dürften, ob dieser sich weiter erholt hat.

1 – Handel in den USA

Die Anleger an den US-Börsen haben den Schock über den Stopp im Verhandlungspoker um frische Konjunkturhilfen schnell verdaut. US-Präsident Donald Trump nährte die Hoffnung an den Börsen, dass zumindest der angeschlagenen Flugbranche schnell unter die Arme gegriffen werden könnte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 1,9 Prozent höher auf 28.303 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 11.364 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 3419 Punkte zu. Das zog auch den deutschen Leitindex Dax ins Plus.



Präsident Donald Trump hatte einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, in dem er wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus behandelt worden war, überraschend die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten über neue Konjunkturhilfen bis nach der Präsidentenwahl am 3. November verschoben. Allerdings pochte er kurz darauf auf ein 25 Milliarden Dollar Hilfspaket für Fluggesellschaften, das die Jobs von Zehntausenden Mitarbeitern sichern soll.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Anleger hoffen nach dem Stopp der Verhandlungen über ein großes US-Konjunkturpaket auf kleine Finanzspritzen für einzelne Branchen. US-Präsident Donald Trump unterstützte die Risikostimmung und forderte in mehreren Nachrichten auf Twitter den Kongress auf, Finanzspritzen für Zielindustrien, Kleinunternehmen und Verbraucher auf den Weg zu bringen.

Trump hatte nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus überraschend die Verhandlungen über neue Wirtschaftshilfen bis nach der Wahl am 3. November verschoben. Kurz darauf pochte er allerdings auf ein 25 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für Fluggesellschaften, das die Jobs von Zehntausenden Mitarbeitern sichern soll. „Finanzhilfen sind wieder im Gespräch, aber das ist mühsam geworden, und die Märkte brauchen keinen Grund zur Erholung, sie brauchen nur keine negativen Nachrichten“, sagte Chris Weston, Stratege bei Pepperstone in Melbourne.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 23.653 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1656 Punkten.

Die Börse in Shanghai blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,98 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9167 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1767 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0791 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2923 Dollar.

3 – Südzucker legt Zahlen vor

Europas größter Zuckerhersteller legt Zahlen für das zweite Quartal seines laufenden Geschäftsjahres 2020/21 vor. Zuletzt hatte Südzucker für die Monate Juni bis August eine weiter deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. Im ersten Quartal (März bis Mai) hatte der Konzern bei einem um 0,6 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro gesunkenen Umsatz sein operatives Ergebnis um 31 Prozent auf 61 Millionen Euro steigern können. Interessant wird vor allem sein, ob Südzucker seinen bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal gemachten positiven Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt oder aufgrund der Corona-Pandemie doch eine schwächere Entwicklung des Geschäfts erwartet.

4 – Zahlen zu Insolvenzanträgen

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Insolvenzanträge in Deutschland. Im ersten Halbjahr hatte die ausgesetzte Antragspflicht zu 6,2 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen geführt als im Vorjahreszeitraum. Aufschlussreich wird sein, ob sich dieser Trend seit Juli fortgesetzt hat und wie die Prognose für die zweite Jahreshälfte ausfällt. Wegen der angespannten Lage vieler Unternehmen war das Insolvenzrecht gelockert worden. Unternehmen, die sich in der Coronakrise überschuldet haben, müssen bis Jahresende keinen Insolvenzantrag stellen, aber weiter zahlungsfähig sein. Ab dem 1. Januar 2021 unterliegen sie dann allerdings wieder der Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung.

5 – Zahlen zum Außenhandel

Neue Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Exportbranche werden zeigen, ob sich der Außenhandel im August weiter erholt hat. Im Juli hatten die Exporte zwar den Wert vom Juni 2020 um 4,7 Prozent übertroffen, allerdings noch immer elf Prozent niedriger gelegen als im Vorjahresmonat. Das stärkste Minus hatte die Exportbranche in den Monaten April und Mai verzeichnet, als die Ausfuhren rund 30 Prozent niedriger lagen als im Vorjahr.

Termine Unternehmen am 8. Oktober

06:50 Uhr Schweiz: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 Uhr Deutschland: Südzucker, Q2-Zahlen

07:30 Uhr Österreich: OMV, Trading Update Q3

08:00 Uhr Großbritannien: Imperial Brands, Trading Statement

08:00 Uhr Großbritannien: Easyjet, Pre-Close Trading Statement

10:00 Uhr Deutschland: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

11:00 Uhr Deutschland: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu Aktionärsklagen gegen die Autobauer Volkswagen und Porsche

13:00 Uhr Deutschland: FMC, Kapitalmarkttag (online)

13:00 Uhr Deutschland: Video-Konferenz mit dem scheidenden VDMA-Präsidenten Martin Welcker über anstehende Herausforderungen für den Maschinen- und Anlagenbau

16:30 Uhr Schweiz: Pk Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) zu Ansteckungsgefahr an Bord

18:00 Uhr Deutschland: Townhall-Talkrunde von Microsoft mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

USA: Carnival Corp, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur am 8. Oktober

03:00 Uhr USA: TV-Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten für die US-Wahl 2020. In der University of Utah werden der republikanische Vizepräsident Mike Pence und die Vize-Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, aufeinander treffen.

08:00 Uhr Deutschland: Handelsbilanz 08/20

08:00 Uhr Deutschland: Inlandstourismus 08/20

08:00 Uhr Deutschland: Insolvenzen Juli 2020 einschließlich Trendindikator September 2020

13:30 Uhr Deutschland: EZB Sitzungsprotokoll 10.9.20

14:30 Uhr USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 Uhr USA: IWF veröffentlicht Analyse zur Auswirkung der Pandemie auf die Weltwirtschaft

EU: Weitere Verhandlungsrunde zu langfristigem EU-Haushalt und Corona-Konjunkturprogramm

Sonstige Termine am 8. Oktober

03:00 Uhr USA: TV-Duell der beiden Anwärter um die US-Vizepräsidentschaft. In dem etwa 90 Minuten langen TV-Duell werden sich Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris für die Demokraten gegenüberstehen.

09:00 Uhr Deutschland: „Die Corona-Lage im Herbst“ u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar H. Wieler

10:00 Uhr Deutschland: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2020

10:00 Uhr EU: Videokonferenz der EU-Innenminister

11:30 Uhr Deutschland: Abschluss-Pk der Konferenz von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit seinen EU-Amtskollegen und EU-Verkehrskommissarin Adina Valean

15:00 Uhr Deutschland: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) (per Video)

Deutschland: Gewerkschaft Verdi ruft zu landesweitem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr in NRW auf

Deutschland: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung

Thailand: Internationaler Frauengipfel Global Summit of Women (bis 10.10.)

Mit Agenturmaterial.