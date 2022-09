Die Märkte stehen heute ganz im Zeichen des EZB-Zinsentscheids. In Frankfurt beginnt am Morgen zudem der zweite Tag des Banken-Gipfels.

Düsseldorf Die meiste Zeit des Tages lag der deutsche Leitindex am Mittwoch im Minus. Doch nach einer freundlichen Eröffnung der US-Börsen drehte der Dax doch noch ins Plus und schloss 0,35 Prozent höher bei 12.915 Punkten. Auch an diesem Donnerstagmorgen liegt der Dax vor Handelsstart auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus.

Heute blicken Anleger gespannt auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die Währungshüter entscheiden über die nächste Zinserhöhung. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die EZB mit einer Zinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten auf die sehr hohe Inflation reagieren wird.

In den USA wird Notenbankchef Jerome Powell seine geldpolitische Strategie erklären. Der Konjunkturbericht der Fed, veröffentlicht am Mittwoch, fällt schon mal wenig euphorisch aus. In Deutschland präsentiert das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) seine Konjunkturprognose.

