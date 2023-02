Mit Siemens, Credit Suisse und Paypal geht die Berichtssaison weiter. Zudem kommen neue Arbeitsmarktzahlen aus den USA. In Deutschland wird die neue Inflationsrate verkündet.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch seine 3650-Punkte-Rally fortgesetzt. Nach zuletzt drei schwächeren Handelstagen lag der Dax zum Handelsschluss bei 15.412 Punkten, ein Plus von etwa 0,6 Prozent. Damit rückt der Leitindex wieder an sein derzeitiges Jahreshoch von 15.520 Punkten heran. Vorbörslich legt der Dax bereits leicht zu und verzeichnet ein Plus von 0,6 Prozent.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Papiere von Bayer, die kurz vor Handelsschluss bekannt gaben, dass der zuletzt kritisierte Vorstandsvorsitzende Werner Baumann seinen Posten aufgibt. Die Aktien legten in der Folge um mehr als sechs Prozent zu.

Am heutigen Donnerstag stehen die Aktien von Siemens und der Deutschen Börse im Fokus. Beide Unternehmen haben gestern Abend positive Quartalszahlen vermeldet. Zudem legen zahlreiche Unternehmen heute ihre Quartalszahlen vor. Dazu zählt auch die Schweizer Großbank Credit Suisse, die über eines der schlimmsten Jahre der Unternehmensgeschichte berichten wird.

