Der Dax kämpft weiter mit der wichtigen Marke von 16.000 Zählern. Anleger haben derweil internationale Konjunkturindikatoren im Blick.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht zum Ende der Handelswoche die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten im Fokus: Am Donnerstag pendelte der deutsche Leitindex den gesamten Nachmittag um den Wert und ging schließlich nur leicht darunter bei 15.990 Zählern aus dem Handel – das entspricht einem Tagesplus von 0,2 Prozent. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert die Frankfurter Benchmark am Freitag vor Handelsstart etwas fester bei knapp über 16.000 Punkten.

Im Fokus der Anleger stehen heute insbesondere Konjunkturindikatoren. So legten die Behörden in China in der Nacht Daten zu den Verbraucher- und Erzeugerpreisen vor. Italien liefert am Freitag Zahlen zur Industrieproduktion.

1 – Handel in den USA

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen