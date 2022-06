Börse am 9. Juni Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Mit Spannung erwarten die Märkte die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Börsianer gehen davon aus, dass die EZB die Zinsen bis September um 75 Basispunkte anheben wird.

Düsseldorf Wichtigster Termin für Anleger ist heute die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Der erwartete Zinsentscheid dürfte die Aktien- und Anleihemärkte intensiv bewegen. Experten zufolge wird die EZB den Boden für die erste Zinsanhebung seit elf Jahren bereiten.

Die Börsen spiegelten dementsprechend gestern die Nervosität der Investoren wieder. Der Dax weitete am Tag vor dem Zinsentscheid seine Vortagesverluste aus. Der deutsche Leitindex beendete den Handel am Mittwoch mit minus 0,76 Prozent bei 14.445,99 Punkten. Vorbörslich liegt der Dax am Donnerstag bei 14.406,96 Punkten.

Mit der Geldpolitik im Euro-Raum beschäftigt sich heute außerdem ein hochrangiges Panel bei der Jahresversammlung des Ifo-Instituts. Ökonomen sehen in der zunehmenden Inflation eine der größten Gefahren für die Weltwirtschaft.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen