Am Mittwoch blicken Anleger vor allem auf die Zwischenwahlen in den USA. Der deutsche Leitindex Dax könnte derweil eine Trendwende hinlegen.

Düsseldorf Der Leitindex Dax ist am Dienstag mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 13.688 Punkten aus dem Handel gegangen und lag damit über der wichtigen 200-Tage-Linie bei 13.620 Punkten. Damit könnte die Grundlage für einen nachhaltigen Trendwechsel gelegt sein. Laut technischer Analyse gilt: Eröffnet der Dax auch am heutigen Mittwoch oberhalb der 200-Tage-Linie, dann wäre die Bärenmarktrally nachhaltig überwunden. Vorbörslich notiert der Dax am Mittwoch leicht im Minus.

An den Märkten stehen vor allem die Midterms in den USA im Fokus, bei denen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu verteilt werden.

Noch ist der Ausgang offen: Welche Partei künftig im Senat und im Repräsentantenhaus dominieren wird, lässt sich noch nicht sagen. Bislang konnten die Republikaner unter anderem die Swing-States Florida und Ohio für sich entscheiden, die Demokraten konnten etwa in Colorado einen wichtigen Erfolg verbuchen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen