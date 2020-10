Börse am 9. Oktober Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax könnte am Freitag weiter im Aufwind sein. Anleger schauen besonders auf die Verhandlungen zum Konjunkturpaket in den USA.

Düsseldorf Am Freitagmorgen notiert der Dax im vorbörslichen Handel knapp 0,1 Prozent im Plus, nachdem die Verhandlungen für die Konjunkturhilfen in den USA am Donnerstag wieder aufgenommen worden waren. Bereits zum Handelsschluss am Vortag konnte der Dax deutlich zulegen: Der Leitindex gewann am Donnerstag 0,9 Prozentpunkte und schloss beim Stand von 13.042 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13.101 Zählern.

Am heutigen Handelstag dürften die USA erneut im Fokus der Anleger sein, denn das Gezerre um weitere US-Konjunkturhilfen in der Coronakrise treibt die Investoren an der Wall Street weiter um.

In Deutschland dürften Anleger unter anderem gespannt auf die Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Verantwortlichen der elf größten Städte schauen. Merkel berät sich aufgrund der stark steigenden Corona-Zahlen über die aktuelle Lage vor Ort. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen 4516 neue Corona-Infektionen gemeldet. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert von 2828 auf 4058 erheblich angestiegen.

1 – Handel in den USA

Das Gezerre um weitere US-Konjunkturhilfen in der Coronakrise treibt die Investoren an der Wall Street weiter um. Für Erleichterung sorgte, dass US-Regierung und Demokraten im Kongress die Gespräche am Donnerstag wieder aufnahmen. Über den Umfang und mögliche Teillösungen herrscht weiterhin Uneinigkeit.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 28.425 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 11.420 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3446 Punkte zu. In Europa ging es an den meisten Handelsplätzen aufwärts. Der Dax gewann 0,9 Prozent auf 13.042 Punkte.

US-Präsident Donald Trump zufolge stehen die Chancen für eine Einigung auf die Corona-Hilfen gut. Tage zuvor hatte die von ihm verkündete Verschiebung der Gespräche auf die Zeit nach den Wahlen für Verstimmung an den Börsen gesorgt. Den von Trump aufgezeigten Plan für mögliche getrennte Staatshilfen für Fluggesellschaften lehnten die Demokraten allerdings ab. „Die Stimulusgespräche laufen in der einen Minute, in der nächsten sind sie beendet“, sagte Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Broker Thinkmarkets. Die Anleger fragten sich, wie das weitergehe und ob die positiven Töne von Trump ausreichten, um die Börsen zu stützen.

2 – Handel in Asien

Die Börse in Japan hat sich am Freitag schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.613 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1648 Punkten. Auf die Woche gesehen nahm der Markt in Tokio aber dennoch Kurs auf den stärksten Zuwachs seit zwei Monaten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Ausschlaggebend war die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA. Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2 Prozent.

3 – Entwicklungen im Baugewerbe

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zur Entwicklung des Bauhauptgewerbes im Juli. Interessant wird sein, ob der Wirtschaftszweig seinen Aufschwung weiter fortsetzen konnte. Im Juni hatte der Umsatz des Bauhauptgewerbes den des Vorjahresmonats um elf Prozent übertroffen.

Die Zahl der Beschäftigten war gegenüber Juni 2019 um 1,3 Prozent gestiegen. Ohnehin konnten im 1. Halbjahr 2020 keine wesentlichen Effekte der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe beobachtet werden. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im selben Zeitraum um 1,6 Prozent.

4 – Industrieproduktion in Großbritannien, Frankreich und Italien

Das nationale Statistikamt in London gibt die Zahlen für die britische Industrieproduktion bekannt. Im Juli hatte es im Vergleich zum Vormonat mit 5,2 Prozent zwar den dritten Anstieg in Folge gegeben, doch im Vergleich zum Vorjahreswert schlug weiterhin ein Minus von 7,8 Prozent zu Buche, nach minus 12,5 Prozent im Juni.

Den deutlichsten Rückgang hatte die Behörde für den Monat April vermeldet: Die Produktion war mit minus 20,4 Prozent zum Vormonat sowie minus 24 Prozent zum Vorjahr eingebrochen. Die britische Industrie leidet weiterhin darunter, dass für den Brexit bislang noch kein Deal mit der EU zustande gekommen ist. Nach den Vorstellungen von Premier Boris Johnson soll ein Handelspakt bis 15. Oktober fertig sein.

In Paris veröffentlicht das Statistikamt Insee die Daten für die Industrieproduktion in Frankreich. Im Juli hatte der Zuwachs bei 3,8 Prozent gelegen, nach kräftigen Steigerungen von 12,7 Prozent im Juni sowie 19,6 Prozent im Mai. Für August prognostizieren Experten einen Anstieg um 1,7 Prozent.

Auch in Italien hatte es mit 7,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat den dritten Anstieg in Folge gegeben. In Rom teilt die nationale Statistikbehörde Istat die Daten für August mit.

5 – Merkel berät mit Bürgermeistern großer Städte

Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die aktuelle Lage. Die Corona-Entwicklung gerade in den Großstädten besorgt Politiker und Wirtschaftsvertreter zunehmend. In Berlin und weiteren Städten hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert bereits überschritten.

Der sehr unterschiedliche Umgang der Länder mit Menschen, die in Risikogebieten wohnen oder daher kommen und die steigenden Infektionszahlen dämpfen den bis Ende August stark angestiegenen Wiederaufschwung. In der Industrie geht es mit der Konjunktur überwiegend weiter aufwärts.

Neue Reisebeschränkungen und nächtliche Sperrstunden versetzen Hoteliers und Gastronomen jedoch in Angst. Der Deutsche Tourismusverband warnte am Donnerstag vor einer Pleitewelle. Der Deutschlandtourismus befinde sich bereits jetzt „in einer absoluten Notsituation“, sagte DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz.

Termine Unternehmen am 9. Oktober

Australien: Cimic Group, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur am 9. Oktober

03:45 Uhr China: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20

08:00 Uhr Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/20

08:00 Uhr Deutschland: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), 07/20

08:00 Uhr Großbritannien: BIP 08/20

08:00 Uhr Großbritannien: Handelsbilanz 08/20

08:00 Uhr Großbritannien: Industrieproduktion 08/20

08:45 Uhr Frankreich: Industrieproduktion 08/20

10:00 Uhr Italien: Industrieproduktion 08/20

16:00 Uhr USA: Großhandel Lagerbestände/Umsatz 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien

Sonstige Termine am 9. Oktober

10:00 Uhr: Pressekonferenz Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach Mitgliederversammlung

12:30 Uhr: Schalt-Konferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von Berlin, Hamburg und Bremen sowie München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart

14:40 Uhr: Online-Pressekonferenz „Welche nationale Teststrategie bringt uns optimal durch den Winter?“ Wissenschaftler ordnen die geplante Erweiterung der nationalen Corona-Teststrategie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein

15:00 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)

15:30 Uhr: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Anschluss an das Branchengespräch Fleisch

15.30 Uhr: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zur geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER am 31.10.2020, im Anschluss Pressekonferenz

Deutschland: ÖPNV-Warnstreiks in Berlin, Brandenburg und Bayern

