Börse Asien Aktien in Asien angesichts chinesischer Wirtschaftsprobleme auf Talfahrt

Anleger sorgen sich über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel im Minus.

Die Anleger in Asien machen sich Sorgen um die chinesische Wirtschaft. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Shanghai Börse

Tokio Die asiatischen Aktien erreichten am Mittwoch den tiefsten Stand seit elf Wochen. Die Anleger belasteten Sorgen über die Zinssätze an der Wall Street und die anhaltenden Wirtschaftsprobleme in China.

„Die Stimmung der Anleger gegenüber China ist ziemlich schlecht“, sagte Redmond Wong, Marktstratege für China bei Saxo Markets. Der monatlichen Rückgang der Einzelhandelsumsätze in China und die schwachen Infrastrukturinvestitionen vor allem der lokalen Regierungen bereiteten ihm am meisten Sorgen.

China hatte am Dienstag schwächer als erwartete Konjunkturdaten für Juli gemeldet. Hinzu kam die Nachricht, dass Peking keine neuen Daten zur Jugendarbeitslosigkeit in China veröffentlichten werde. Die chinesische Zentralbank hatte ihren Leitzins zudem früher als erwartet auf 2,5 Prozent gesenkt.

„Wir sind der Meinung, dass die chinesische Zentralbank die Zinssätze nicht energisch genug senkt, um die Banken zu ermutigen, mehr Kredite zu vergeben, um den flauen Verbrauch zu stimulieren“, sagte John Milroy, Anlageberater bei Ord Minnett.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen