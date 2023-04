Börse Asien Aktien in Asien mit geringeren Verlusten nach ermutigenden Wirtschaftsdaten aus China

Die Anleger in Asien freuen sich über besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus China. Dort ist die Wirtschaft im ersten Quartal um 4,5 Prozent gewachsen.

Die Anleger in Asien freuen sich über neue Konjunkturdaten. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Aktienbörse in Shanghai

Tokio, Singapur Nach der Bekanntgabe der chinesischen Wirtschaftsdaten für das erste Quartal 2023 haben sich die Verluste bei den asiatischen Aktien verringert. Chinas Wirtschaft ist nach dem Ende der Corona-Beschränkungen im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und übertraf damit die Erwartungen der Ökonomen, die mit einem Plus von 4 Prozent gerechnet hatten.

„Alles in allem ist dies ein recht ermutigender Bericht“, sagte Christoper Wong, Währungsstratege bei OCBC in Singapur. „Die Einzelhandelsumsätze, das BIP und die Immobilienverkäufe fielen höher aus als erwartet. Das untermauert die These, dass die Erholungsdynamik nach der Pandemie intakt bleibt.“

Die ebenfalls am Dienstag veröffentlichten separaten Daten für den März zeigten, dass das Wachstum der Einzelhandelsumsätze die Erwartungen übertraf und ein Zweijahreshoch erreichte, während sich das Wachstum der Fabrikproduktion ebenfalls beschleunigte.

