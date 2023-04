 Börse Asien: Aktienkurse in Asien steigen vor US-Inflationsbericht und Fed-Protokollen

Während der Dax am Ostermontag geschlossen bleibt, ziehen die Kurse in Fernost leicht an. Wichtige Börsendaten kommen am Mittwoch.

Der Leitindex Nikkei legte um 0,4 Prozent zu. (Foto: Bloomberg) Börse Tokio

Tokio In Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank Fed wegen der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt decken sich die Anleger in Asien zu Wochenauftakt mit frischen Aktien ein. Die Börse in Tokio schloss im Plus. Der Dax bleibt am Ostermontag geschlossen.

Angesichts der zunehmenden Rezessionssorgen setzen die Anleger darauf, dass die Turbulenzen im Bankensystem, die durch den plötzlichen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März ausgelöst wurden, die Notenbanken zu einer Kurskorrektur zwingen.

So sind einige Marktteilnehmer zunehmend davon überzeugt, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen senken wird, um einen Wirtschaftsabschwung abzuwenden. „Die Anleger gehen davon aus, dass die Bankenpleiten die Währungshüter zu Zinssenkungen zwingen, aber es ist aufgrund der hartnäckigen Inflation unwahrscheinlich, dass die Fed ihre Politik in diesem Jahr lockern wird“, sagte Mansoor Mohiuddin, Chefvolkswirt bei der Bank of Singapore.

