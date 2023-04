Börse Asien Anleger in Asien agieren vorsichtig – Fed weiter im Fokus

Äußerungen eines Fed-Bänkers verunsichern die asiatischen Anleger weiterhin. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel kaum verändert.

Die Anleger in Asien verfolgen das Geschehen an den US-Märkten. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Tokio, Singapur Die asiatischen Aktien tendieren am Donnerstag schwächer, während der Dollar auf der Stelle tritt. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, erklärte, dass die Inflationsrate nach wie vor problematisch sei und dass die US-Notenbank handeln werde, um sie zu senken. So bleiben Anleger im Hinblick auf die erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank im nächsten Monat vorsichtig.

Die nachlassenden Sorgen um den Bankensektor lassen die Inflation und die Geldpolitik wieder in den Mittelpunkt rücken. „Der enge Fokus der globalen Zentralbanken auf die Inflationsbekämpfung ist komplizierter geworden, da sie nun zusätzlich mit der Aufgabe konfrontiert sind, die Finanzstabilität aufrechtzuerhalten“, sagte Thomas Poullaouec, Leiter der Multi-Asset-Lösungen APAC bei T. Rowe Price.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 28.632 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2039 Punkten.

