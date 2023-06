Börse Asien Anleger in Asien erwarten weitere China-Konjunkturstützen

Stützungsmaßnahmen könnten dem chinesischen Markt helfen, die enttäuschende erste Jahreshälfte zu überwinden. Der Nikkei steuert auf den größten monatlichen Zuwachs seit November 2020 zu.

Anleger blicken auf die konjunkturelle Entwicklung in China. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Tokio Anleger in Asien setzen angesichts einer Konjunkturabschwächung in China auf weitere staatliche Stützungsmaßnahmen Pekings. Die Börse in Shanghai schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,6 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent.

„Die Erwartungen steigen, dass von Peking zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen kommen werden, und dies könnte der dringend benötigte Katalysator für den chinesischen Markt sein, um die enttäuschende erste Jahreshälfte zu überwinden“, sagte Analyst Tai Hui von JP Morgan.

Die Einzelhandelsumsätze im Reich der Mitte stiegen im Mai um 12,7 Prozent, statt wie erwartet um 13,6 Prozent. Gegenüber dem Anstieg von 18,4 Prozent im April ließen die Umsätze deutlich nach. Sie sind ein wichtiger Indikator für das Verbrauchervertrauen.

Auch das Wachstum der Industrieproduktion hinkte mit 3,5 Prozent den Erwartungen und dem Vormonat hinterher. Es war das langsamste Wachstum seit Februar.

Von Reuters befragte Analysten hatten mit einer Abkühlung des Produktionswachstums auf 3,6 Prozent gerechnet, nach 5,6 Prozent im April. „Alle bisherigen Daten signalisieren übereinstimmend, dass die wirtschaftliche Dynamik nachlässt“, sagte Investmentexperte Zhiwei Zhang vom Vermögensverwalter Pinpoint Asset Management.

Indes lockerte die chinesische Notenbank ihre Geldpolitik und senkte die Zinsen für mittelfristige Kreditgeschäfte. Es war das erste Mal seit zehn Monaten.

In Japan traten der Leitindex Nikkei und der breiter gefasste Topix-Index mehr oder weniger auf der Stelle. Börsianer sprachen von einer Verschnaufpause, nachdem der Nikkei seit Monatsbeginn um knapp neun Prozent zugelegt hat.

Damit steuert er auf den größten monatlichen Zuwachs seit November 2020 zu. „Investoren verkauften Aktien, die in der vorangegangenen Sitzung zugelegt hatten, und kauften diejenigen, die gefallen waren“, sagte Kentaro Hayashi, leitender Stratege bei Daiwa Securities.

