Börse Asien Anleger in Asien vor Konjunkturdaten aus China und den USA zurückhaltend

Wichtige Indizes in Asien notieren im frühen Handel nur leicht verändert. Anleger erwarten Impulse aus den USA und China.

Anleger halten sich zurück. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt In Erwartung der anstehenden Konjunkturdaten aus den USA und China gehen die Anleger an den Märkten in Asien am Montag in Deckung. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt legen noch in dieser Woche ihre Zahlen vor: Die am Mittwoch anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA werden voraussichtlich einen leichten Anstieg der Gesamtinflation auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich zeigen, während die wichtigere Kernrate auf 4,7 Prozent zurückgehen dürfte. „Wir erwarten nun eine weiche Landung der US-Wirtschaft und nicht die milde Rezession, die wir zuvor prognostiziert hatten“, schrieb Michael Gapen, Ökonom bei der Bank of America (BofA)

In China rechnen Analysten mit weitere Anzeichen für eine Deflation, da die jährlichen Verbraucherpreise um etwa 0,5 Prozent und die Erzeugerpreise um vier Prozent gesunken sein dürften. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 32.147 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2281 Punkten.

