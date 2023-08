Börse Asien Anleger in China warten auf weitere Konjunkturhilfen – Toyota legt deutlich zu

In China machen Investoren nach der jüngsten Rally Kasse. Der Analyst Tony Sycamore sieht Japan in einer wirtschaftlich „sehr guten Position“.

Der schwächere Yen schob in Japan vor allem Exportwerte an. (Foto: AP) Börse in Tokio

Frankfurt, Tokio Trotz der unsicheren Konjunkturaussichten haben sich die Anleger an den Aktienmärkten in Fernost überwiegend zuversichtlich gezeigt. In Tokio legte der Nikkei-Index am Dienstag um 0,9 Prozent auf 33.477 Punkte zu.

Der schwächere Yen schob vor allem Exportwerte an. Toyota-Aktien zogen mehr als zwei Prozent an, nachdem der japanische Autobauer im abgelaufenen Quartal sein operatives Ergebnis dank angezogener Umsätze fast verdoppelt hat.

„Wir befinden uns in einer Art wirtschaftlichem Nirwana, mit einer unglaublich widerstandsfähigen Wirtschaft, soliden Gewinnberichten und einer abkühlenden Inflation“, sagte IG-Analyst Tony Sycamore. „Nach etwas mehr als der Hälfte des Jahres fühlt es sich an, als wären wir in einer sehr guten Position.“

In China notierten die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen dagegen leicht niedriger. Nach der jüngsten Rally machten einige Investoren Kasse.

Anleger warteten auf Details zu weiteren Konjunkturhilfen, die die Regierung in Aussicht gestellt hat. Zum Wochenstart waren in der Volksrepublik Hilfen zur Ankurbelung des Konsums insbesondere im Automobil-, Immobilien- und Dienstleistungssektor auf den Weg gebracht worden..

Mehr: EZB-Entscheidung kostet deutsche Banken 1,7 Milliarden Euro