Börse Asien Anleger warten auf US-Tech-Bilanzen

Anleger machen sich Sorgen über anstehende Quartalszahlen der Tech-Konzerne. Die Börse in Shanghai schloss mit einem Minus, der Nikkei legte leicht zu.

Anleger warten auf den Beginn der Bilanz-Saison der Tech-Konzerne. (Foto: AP) Aktienkurse

Hongkong Die Anleger in China sind vor den anstehenden Firmenbilanzen der US-Tech-Riesen in Deckung gegangen. Investoren warteten darauf, aus den Ergebnissen der Unternehmen und einer Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA, Europa und China Hinweise auf die Wachstumsdynamik ziehen zu können.

„Es herrscht eine große Unsicherheit“, sagte Prashant Bhayani von BNP Paribas Wealth Management. Die Menschen rätselten immer noch darüber, wie stark die Kreditvergabe der Banken durch die jüngsten Turbulenzen beeinträchtigt wurde und wann die Inflation dauerhaft ihren Höhepunkt erreichen werde.

Die Börse in Shanghai und der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben jeweils knapp ein Prozent nach. In Hongkong büßte der Index fast zwei Prozent ein.

Der Branchenindex der in Hongkong notierten Technologieriesen gab rund 3,5 Prozent nach. Der Essenslieferdienst Meituan rutschte rund fünf Prozent ab.

