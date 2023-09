Börse Asien Anleger ziehen sich aus asiatischen Aktienmärkten zurück

Die Spannung zwischen China und den USA setzen die Märkte unter Druck. Zudem drückt die schwache Konjunktur der Volksrepublik auf die Stimmung.

Die wichtigsten Indizes fielen zum Handelsstart ins Minus. (Foto: Bloomberg) Börse Tokio

Tokio, Singapur Wegen anhaltender Spannungen zwischen China und den USA haben sich einige Anleger am Freitag aus den asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. „Chinas partielles Verbot von Apple-Produkten setzt Handelskriege und die wirtschaftliche Entkopplung zwischen den USA und China wieder auf die Tagesordnung“, sagte Analyst Kyle Rodda vom Brokerhaus Capital.com.

Daneben drückte die anhaltende Schwäche der chinesischen Konjunktur auf die Stimmung. Der japanische Nikkei-Index fiel daraufhin um 1,2 Prozent auf 32.608 Punkte.

Anlagestratege Maki Sawada von der Investmentbank Nomura verwies allerdings auf vorangegangene Kurssteigerungen und bezeichnete die aktuellen Verluste als Gewinnmitnahmen.

In Shanghai sank der Leitindex um 0,1 Prozent auf 3119 Zähler. Die Hongkonger Börse blieb dagegen wegen des schweren Unwetters und der Überschwemmungen geschlossen. Über der ehemaligen britischen Kronkolonie gingen die heftigsten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren nieder.

Bei den Einzelwerten stachen Apple-Zulieferer heraus. Die Aktien von SK Hynix fielen in Seoul um vier Prozent. An der Börse Shenzhen gaben die Titel von Luxshare 2,4 Prozent nach. Reuters-Insidern zufolge verbietet die Regierung in Peking immer mehr Staatsbediensteten die Nutzung von iPhones.

Der chinesische Halbleiter-Index stieg dagegen um 1,5 Prozent. Die dort notierten Firmen profitierten von der Vorstellung eines neuen Modells des „Mate"-Smartphones von Huawei . Der chinesische Konzern wurde wegen möglicher Spionage mit einem US-Embargo belegt.

Mehr: Dynamisch, aber nicht ungefährlich – Warum indische Staatsanleihen in den Fokus rücken