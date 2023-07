Börse Asien Asiatische Aktien geben nach – Chinas Dienstleistungssektor verliert an Schwung

Die Anleger sind besorgt über schwächelnde Dienstleistungsaktivitäten aus China. Nikkei und Topix fallen leicht ins Minus.

Asiatische Märkte starten schwach in den Tag. (Foto: Reuters) Nikkei

Peking, Tokio Die asiatischen Aktien gaben am Mittwoch nach. Eine Verlangsamung der Dienstleistungsaktivitäten in China trübte die Stimmung der Anleger. Zudem schöpften Investoren nach dem Hochstand des Nikkei Gewinne ab.

„Die Anleger versuchten, ihre Gewinne nach der starken Rallye zu sichern“, sagte Ikuo Mitsui, Fondsmanager bei Aizawa Securities. Der Nikkei-Index neige dazu, Verluste zu begrenzen. „Es gibt immer noch viele Anleger, die ihre Positionen in japanischen Aktien aufstocken wollen und bei Kursrückgängen Aktien kaufen. Das verringert einige Verluste oder hilft dem Index sogar zu einer Kursumkehr.“

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 33.303 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2305 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,6 Prozent.

Erholung des chinesischen Dienstleistungssektors verliert an Schwung

Chinas Dienstleistungssektor war im Juni langsamer gewachsen als in den letzten fünf Monaten. Der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor fiel im Juni auf 53.9 von 57.1 im Mai und erreichte damit den niedrigsten Wert seit der Lockerung der Corona-Beschränkungen im Januar. Er lag damit aber weiterhin über der 50-Punkte-Marke, die auf monatlicher Basis zwischen Expansion und Kontraktion unterscheidet.

Die Caixin-Daten entsprechen weitgehend dem in der vergangenen Woche veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindex der chinesischen Regierung. Nach einem stärkeren als erwartetem Wachstum im ersten Quartal hat die chinesische Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten an Schwung verloren.

Der von Caixin/S&P ebenfalls ermittelte zusammengesetzte PMI, der sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor umfasst, sank von 55.6 im Mai auf 52.5 im Juni. „Die Beschäftigung ist geschrumpft, der deflationäre Druck nahm zu und der Optimismus im verarbeitenden Gewerbe nahm ab“, sagte Wang Zhe, leitender Ökonom bei der Caixin Insight Group. Der Dienstleistungssektor habe seine Erholung nach der Corona-Pandemie fortgesetzt, aber an Schwung verloren.

