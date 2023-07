Börse Asien Asiatische Aktien geben nach – Nikkei fällt unter 33.000

Die Anleger sind besorgt über die Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA. Auch der Topix fiel ins Minus.

Asiatische Märkte starten schwach in den Tag. (Foto: Reuters) Nikkei

Tokio Die Aktienkurse in Asien schwächelten am Donnerstagmorgen und setzten damit die Talfahrt an den globalen Aktienmärkten fort. Der eskalierende Handelsstreit zwischen China und den USA trübte die Stimmung.

Der Nikkei-Index fiel auf unter 33.000 und erreichte mit 32.990,73 seinen niedrigsten Wert seit einer Woche. Der japanische Chip-Hersteller Toyo Electron gab um 2,84 Prozent nach und war damit der größte Belastungsfaktor für den Nikkei. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2287 Punkten.

„Die Stimmung hat sich für die Aktienbullen verschlechtert, da die Beziehungen zwischen China und den USA einen weiteren Rückschlag erlitten haben. Die Anleger haben sich zudem auf die Tatsache eingestellt, dass die US-Notenbank stärker als erhofft auf die Zinswende setzt“, sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei City Index. Der breitangelegte MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien gab um 0,7 Prozent nach.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

