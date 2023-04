Börse Asien Asiatische Aktien legen im Vorfeld der japanischen Notenbanksitzung zu

Die asiatischen Aktien sind am Freitagmorgen zunächst gestiegen. Anleger blick auf die Sitzung des neuen Chefs der japanischen Notenbank, Kazuo Ueda.

Die Aktien entwickelten sich zunächst positiv. (Foto: AP)

Tokio Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,94 Prozent, blieb aber auf Kurs, den Monat mit einem Minus von 1,4 Prozent zu beenden. Der japanische Nikkei stieg um 0,51 Prozent bei 28.624 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 2047 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Die Aufmerksamkeit der Anleger in Asien richtet sich auf die für heute angesetzte erste Sitzung des neuen Chefs der japanischen Notenbank, Kazuo Ueda. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of Japan bei der Sitzung ihr kurzfristiges Zinsziel von minus 0,1 Prozent beibehält und sich verpflichtet, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um die Nullmarke zu halten.

