Börse Asien Asiatische Aktien legen leicht zu

Chinesische Konjunkturdaten wecken Sorgen über eine mögliche Deflationsspirale. Asiatische Anleger verhalten sich zum Wochenstart vorsichtig.

Die asiatischen Anleger halten sich zum Wochenstart zurück. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio Die asiatischen Aktien legten am Montag leicht zu. Die Anleger verhielten sich angesichts weiterer Inflationsängste in den USA und den jüngsten Wirtschaftsdaten aus China vorsichtig.

Die chinesischen Werkspreise fielen im Juni so schnell wie seit über siebeneinhalb Jahren nicht mehr und blieben hinter den Erwartungen zurück, während die Verbraucherpreise unverändert blieben. Das weckte Sorgen über eine mögliche Deflationsspirale in China.

Der chinesische Yuan gab nach der Bekanntgabe der Wirtschaftsdaten seine anfänglichen Gewinne wieder ab. Doch die chinesischen Blue Chips legten aufgrund der Hoffnung auf eine Lockerung der Vorschriften für den Technologiesektor um 0,7 Prozent zu. Auch die Aktien der Alibaba Group aus Hongkong schlossen sich der Rallye an.

Die Gewinne in China verhalfen dem breit angelegten MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans zu einem Anstieg um 0,6 Prozent. Der japanische Nikkei gab im Zuge eines höheren Yen um 0,7 Prozent nach.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 32.182 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 2244 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent.

