Börse Asien Asiatische Aktien legen zu

Neue Maßnahmen der chinesischen Zentralbank ermuntern die Anleger. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel im Plus.

Die Stimmung der Anleger in Asien bessert sich. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt Die asiatischen Aktien legten am Freitagmorgen zu, nachdem der Gouverneur der chinesischen Zentralbank am Donnerstag angekündigt hatte, mehr Finanzmittel in die Privatwirtschaft leiten zu wollen.

Die chinesischen Blue Chips eröffneten mit einem Plus von 0,7 Prozent, während der Shanghai Composite Index um 0,5 Prozent zulegte. Der Hongkonger Leitindex Hang Seng stieg bei der Eröffnung um 1,3 Prozent an. Der breitgestreute MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,46 Prozent, nachdem er am Donnerstag um 2,3 Prozent gefallen war. Der japanische Nikkei zeigte sich jedoch unbeständig und lag zuletzt 0,2 Prozent tiefer.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst uneinheitlich gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 32.126 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 2267 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,6 Prozent.

