Börse Asien Asiatische Aktien reagieren uneinheitlich nach US-Technologietiefs

Asiatische Anleger folgen dem Negativtrend der Wall Street nicht. Die wichtigsten Indizes notieren nur leicht verändert.

Die asiatischen Anleger halten sich zurück. (Foto: AP) Märkte Asien

Singapur Asiatische Aktien reagieren am Freitag uneinheitlich, obwohl Tesla und Netflix nach ihren Gewinnberichten die US-Technologiewerte belastet haben. Jedoch brechen die Aktien des taiwanesischen Chipherstellers TSMC um mehr als drei Prozent ein. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips hat einen Umsatzrückgang von zehn Prozent im Jahr 2023 angekündigt.

Die Märkte blicken nun auf die nächste Woche, wenn die Fed, die Europäische Zentralbank und die BOJ die Zinsaussichten diskutieren. „Wir gehen zwar davon aus, dass die Fed im Juli die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus vornehmen wird, aber wir glauben nicht, dass die Fed diesen Schritt schon jetzt signalisieren wird“, so die Analysten von TD Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 32.418 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2267 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

Mehr: Tesla und Netflix machen Nasdaq zu schaffen – Dow schließt im Plus.