Börse Asien Asiatische Aktien rutschen angesichts von Rezessionsängsten ab

Hinweise auf eine Verlangsamung am US-Arbeitsmarkt schüren weitere Rezessionsängste. Nur der japanische Nikkei notiert im frühen Handel im Plus.

Der japanische Nikkei verzeichnete am Freitagmorgen Gewinne. (Foto: Reuters) Märkte Tokio

Tokio, Singapur Die asiatischen Aktien sind am Freitagmorgen auf ein Sechswochentief gesunken. Steigende Arbeitslosenzahlen und eine verringerte Produktionstätigkeit in Teilen der USA deuteten auf eine Verlangsamung der weltgrößten Wirtschaft hin.

„Der Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigt eindeutig eine Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt und untermauert die Annahme einer Rezession in den USA im Jahr 2023“, sagte Tapas Strickland, Leiter der Abteilung Marktwirtschaft der National Australia Bank.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent und gab im bisherigen Wochenverlauf um ein Prozent nach.

Doch der japanische Markt war ein bemerkenswerter Ausreißer in der Region. Der Nikkei .N225 erreichte ein Achtmonatshoch und war am Morgen auf dem Weg zu einem zweiten Wochengewinn in Folge.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt.

