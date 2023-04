Börse Asien Asiatische Aktien starten langsam in eine ergebnisreiche Woche

Insgesamt optimistisch blicken Analysten auf die Impulse de kommenden Börsenwoche. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel im Plus.

Anleger erwarten wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA. (Foto: AP) Nikkei

Tokio, Singapur Die asiatischen Aktien starten am Montag vorsichtig in eine Woche, die vollgepackt mit Wirtschaftsdaten und Zentralbanksitzungen ist. Hinzu kommen die Gewinne der Tech-Giganten, die den S&P 500 in diesem Jahr bisher über Wasser gehalten haben. „Wir glauben, dass Microsoft, Amazon und Google diese Woche Cloud-Ergebnisse vorlegen werden, die die Erwartungen der Marktteilnehmer für das erste Quartal erfüllen und wahrscheinlich sogar übertreffen werden, trotz der jüngsten Marktunruhe“, so die Analysten von Wedbush Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 28.666 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 2042 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Mehr: USA bereitet sich auf Absturz des Aktienmarkts vor

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen