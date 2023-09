 Börse Asien: Asiatische Anleger sind vor US-Inflationsdaten auf dem Rückzug

Anleger sind angesichts der anstehenden Inflationsdaten aus den USA nervös. Ob die Fed ihren Zinskurs bald lockern wird, bleibt fraglich.

Anleger in Japan halten sich zurück. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Frankfurt Die Anleger in Asien haben sich am Mittwoch im Vorfeld wichtiger US-Daten zurückgezogen. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 0,2 Prozent zurück auf 32.706 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus.

„Der Markt zeigte wenig Richtung, auch weil die Anleger auf US-Inflationsdaten warten“, sagte Stratege Hideyuki Suzuki von SBI Securities. Händler erhoffen sich von der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex weitere Aufschlüsse über die Inflationsaussichten und Signale, ob die US-Notenbank auf der Zielgeraden bei der Straffung ihrer Geldpolitik sein könnten. Während der Kern-Verbraucherpreisindex im August voraussichtlich von 4,7 Prozent auf 4,3 Prozent im Jahresvergleich zurückgehen wird, dürften steigende Energiekosten die Gesamtinflation weiter anheizen.

Auch der jüngste Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch dürfte den Währungshütern nicht verborgen geblieben sein. Rohöl der Sorte Brent notierte bei 92,24 Dollar pro Barrel. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,08 Dollar. „Die Entwicklung der Ölpreise und der Gesamtinflation ist noch zu früh, als dass die Fed Entwarnung über die Risiken einer allmählichen Straffung geben könnte“, sagt Ray Attrill, Währungsstratege bei der National Australia Bank (NAB). „Wenn man diese Art von Volatilität bei den Nahrungsmittel- und Energiepreisen hat, dann ist zu befürchten, dass sie sich mit der Zeit auf die Kerninflation auswirkt, wenn sie länger anhält. In Tokio fielen die Aktien des Technologie-Startup-Investors Softbank Group und des Personaldienstleister Recruit Holdings jeweils um 1,6 Prozent. Papiere des Chiptestgeräteherstellers Advantest rutschten um 1,4 Prozent ab. Aktien von exportorientierten Unternehmen notierten fester. Der Rückgang des Yen habe die Stimmung etwas aufgehellt, sagte Hajime Sakai, Fondsmanager bei Mito Securities. Aktien von Toyota Motor zogen um 1,9 Prozent an. Mehr: Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind