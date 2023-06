Börse Asien Asiatische Anleger unentschlossen – Inflationssorgen bremsen

Die Märkte in Asien gehen mit gedämpfter Stimmung in den Wochenendspurt. In China lasten die schlechte Beziehungen zu den USA auf den Märkten.

Die Märkte sind sich uneins. (Foto: Bloomberg) Börse in Asien

Frankfurt, Tokio Die Sorge vor den Folgen einer weiter hohen Inflation hat den Risikoappetit der Anleger an den asiatischen Börsen am Donnerstag gezügelt. In China trübte zudem die Furcht vor wieder aufflammenden Spannungen im Handelsstreit mit den USA die Stimmung. Auslöser war, dass die US-Regierung eine Verschärfung der Lizenzvorschriften für den Export von Spezialchips für künstliche Intelligenz (KI) nach China in Erwägung ziehen.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent höher. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent. In Tokio lag der japanische Leitindex Nikkei 0,1 Prozent höher bei 33.234 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index notierte 0,1 Prozent tiefer.

