Börse Asien Asiatische Anleger zögerlich wegen globaler Wachstumssorgen

Die anhaltenden Sorgen um die US-Schuldenbremse belasten die Stimmung. Auch die langsame Erholung der chinesischen Wirtschaft trägt zu den gemischten Werten bei.

Anleger warten auf die Bilanzen aus Japan. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Asien

Sydney Die Stimmung an den asiatischen Börsen war am Freitag eher gedämpft. Sorgen um die US-Schuldengrenze machten auch die asiatischen Anleger nervös. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und China hatten offenbar die Befürchtungen einer globalen Konjunkturabschwächung verstärkt. "Die Lage für die Aktien- und Investmentmärkte ist eher unübersichtlich", sagte Shane Oliver, Chefökonom von AMP in Sydney. Er verwies auf das schwächere globale Wachstum und die Rückkehr der Bankensorgen.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab 0,2 Prozent nach und lag auch in der Gesamtwoche im Minus. Hier belasteten unter anderem Konjunkturdaten aus China, die auf eine schleppende wirtschaftliche Erholung nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen hindeuteten.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent höher bei 29.372 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 2093 Zähler.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 134,56 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9445 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8926 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0921 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9749 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2521 Dollar.

